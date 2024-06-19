Похвалили один одного і підписали "потужний договір": головні заяви Кім Чен Ина та Путіна на зустрічі в КНДР

Їхнє спілкування у форматі тет-а-тет тривало близько двох годин

Президент Росії Володимир Путін перебуває з візитом у Північній Кореї. У його рамках відбулися російсько-північнокорейські переговори, за результатами яких було підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство і обидва диктатори зробили низку заяв.

"Телеграф" зібрав найрезонансніші з них. За результатами спілкування було підписано нову угоду про співробітництво між країнами.

Що сказав Путін

Глава Кремля заявив, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство, підписаний РФ та КНДР, передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", — сказав російський лідер.

Він додав, що Москва не відкидає для себе можливості військово-технічного співробітництва з КНДР відповідно до підписаного договору. Путін також згадав постачання західної зброї Україні з можливістю завдавати ударів по об’єктах на території РФ.

"І Росія, і КНДР проводять незалежну зовнішню політику і не додадуть мови шантажу і диктату", — заявив російський диктатор.

Глава Кремля зазначив, що Москва та Пхеньян продовжать протидіяти практиці "санкційного удушення". Він заявив, що санкції нібито є інструментом, який Захід використовує "для збереження гегемонії".

Путін наголосив, що Росія категорично не сприймає спроби покласти на КНДР відповідальність за ускладнення обстановки у світі. За його словами, "запущений США режим санкцій Ради безпеки ООН щодо КНДР має бути переглянутий".

"Росія та КНДР послідовно відстоюють ідею формування більш справедливого та демократичного, багатополярного світоустрою", — сказав він.

Що сказав Кім Чен Ин

Лідер КНДР назвав РФ найчеснішим другом і соратником для КНДР, а Путіна найдорожчим другом корейського народу. Він назвав підписаний договыр "найпотужнішим" та заявив, що КНДР підтримує війну Росії проти України.

"Уряд Північної Кореї оцінює важливу місію та роль сильної Російської Федерації у підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, а також висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції в Україні (так у РФ називають війну проти України, — ред.) для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності", — сказав глава КНДР.

За його словами, договір про стратегічне партнерство між РФ та КНДР передбачає розвиток співробітництва у сферах економіки, політики та військової справи. Кім Чен Ин підкреслив, що укладений договір між Москвою та Пхеньяном "носить миролюбний та оборонний характер, прискорить створення нового багатополярного світу". Водночас він передбачає розвиток співробітництва двох країн, зокрема у сфері військової справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зустрічі Путіна з Кім Чен Ином помітили український прапор. На його фоні відбувався потиск рук двох диктаторів.