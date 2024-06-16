"Ультиматуми Путіна це лише підготовка": Зеленський прокоментував провал мирних переговорів з РФ

Виставлені "пропозиції" диктатора нічим не відрізняються від останніх

У неділю, 16 червня, Володимир Зеленський під час пресконференції зі ЗМІ заявив, що ультиматуми, які висунув Путін напередодні Саміту миру означають паузи, аби підготувати військових, тренувати їх, щоб надалі готувати нове вторгнення.

Про це стало відомо з прямого ефіру, яку транслювали в Офісі президента. В кінці пресконференції у нього запитали про те, чому провалилися мирні переговори у Стамбулі у 2022 році.

"Жодні ультиматуми не є перемовинами… Путін приїхав на танку під час повномасштабного вторгнення, оточили нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, про всі звірства я вже говорив. І поставили ультиматуми. Їх було дуже багато, різних", — наголосив він.

Зеленський каже, що це дає можливість диктатору Путіну робити паузу.

За його словами, виставлені тоді ультиматуми нічим не відрізняються від "останніх пропозицій", які Путін зробив кілька днів тому. Як наголосив Зеленський, метою таких "перемовин" завжди є взяття паузи для підготовки російських військ до нових бойових дій.

Він згадав Мінські угоди, що також назвав ультиматумом, де був заморожений конфлікт і була змога підготуватись до повномасштабної війни.

"Мінські угоди" — це був ультиматум і заморожений конфлікт. Ця пауза була потрібна Путіну, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна — це необхідні йому паузи для підготовки його військових, бо він уже втратив натреновану армію", — підкреслив президент.

"Мирний план" Путіна

Умови, на яких Володимир Путін пропонував завершити воєнний конфлікт, такі: Українські війська мають бути виведені з Луганської та Донецької народних республік, а також з Херсонської та Запорізької областей, Київ повинен відмовитися від планів вступу до НАТО, в України має бути нейтральний, без’ядерний статус, санкцій проти Росії мають бути скасовані, статус Криму та Севастополя, ДНР та ЛНР, Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ теж має бути зафіксований у міжнародних документах.

Цинічні заяви диктатора прокоментували в Офісі президента. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не має бажання припиняти війну. А висунуті Путіним пропозиції говорять про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

Окрім цього, на сайті українського МЗС з'явився коментар щодо чергових маніпулятивних заяв Путіна. Там заявили, що мета таких заяв у тому, щоб ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський відреагував на "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна, який сьогодні висунув умови для переговорів з Україною. За словами лідера України, це точно те саме, що робив свого часу Гітлер.