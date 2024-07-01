Дмитра Гордона в Росії засудили до 14 років колонії: у чому його звинувачують

Українського журналіста дуже не злюбили в Росії

Відомого українського журналіста Дмитра Гордона заочно засудили до 14 років колонії. Країна-агресор звинувачує його у поширенні інформації про вбивства окупантами мирного населення на захоплених територіях, а також у закликах до США щодо застосування ядерної зброї проти Росії.

Інформацію про це оприлюднило російське пропагандистське видання РИА Новости. Судове засідання відбулося у Москві.

У Росії Гордона звинувачують за кількома статтями, а саме:

заклики до оголошення агресивної війни (ч. 2 ст. 354 КК);

"поширення ненависті" із загрозами застосування насильства (п. "а" ч. 2 ст. 282 КК);

публічні заклики до "виправдання тероризму" (ч. 2 ст. 205.2 КК);

поширення "фейків" про дії російської армії (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК).

Варто зазначити, що за останнім пунктом росіяни звинувачували всіх, хто поширює інформацію про звірства російських загарбників на окупованих територіях. Інші ж пов’язані із заявами журналіста в його ефірах

Як відомо, Гордона в Росії оголосили у розшук ще у липні 2022 року, сам журналіст відреагував на це саркастичним коментарем.

При цьому ім’я журналіста добре відоме російським пропагандистам. Наприклад, вони намагалися його звинуватити в організації атак невідомих безпілотників на Кремль у травні 2023 року.