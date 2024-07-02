В Москве полицейские задержали и избили мужчину за татуировку с популярной украинской фразой: что там было написано (видео)

Задержанного заставили публично извиняться

В Москве напали на российского активиста Степана Зимина из-за татуировки на шее с фразой "Русский военный корабль иди на х*й". Позже его задержала полиция.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что видео с Зиминым опубликовал российский пропагандист Владислав Поздняков.

По предварительным данным, видео с Зиминым было снято 30 июня на территории бизнес-квартала "Арма". Один из сторонников Позднякова заметил татуировку про корабль и начал потасовку с Зиминым.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

После этого Зиминым заинтересовалась российская полиция. 1 июля он был доставлен в ОВД "Басманный". В отношении его было возбуждено административное дело по "дискредитации ВС РФ".

Российский главк МВД опубликовал видео, на котором Зимин пообещал свести татуировку. На кадрах можно заметить, что мужчину скорее всего избили. Об этом свидетельствуют характерные красные пятна на его лице.

Чем известен Зимин

Он был задержан 8 июня 2012 года за участие в акции на Болотной площади в Москве, которая состоялась 6 мая того же года. На следующий день его обвинили в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции. По версии обвинения, во время событий на Болотной площади в мае того же года Зимин попал куском асфальта по пальцу сотрудника полиции и тот получил перелом. Он стал одним из первых фигурантов "Болотного дела" в РФ (всего по нему было задержано около 400 демонстрантов, в отношении более чем 30 человек возбудили уголовные дела).

Позже Зимина приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но отпустили по УДО за полгода до окончания срока — в июне 2015 года. Он стал первым осужденным по "Болотному делу", которого освободили условно-досрочно.

Напомним, в России готовится законопроект недопущению распространения child-free. Речь идет о субкультуре и идеологии, которая характеризуется принципиальным желанием не иметь детей даже при такой возможности.