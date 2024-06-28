Залишив двійника в Росії та полетів до США? Нові деталі загадкового польоту "літака Путіна"

Офіційно у РФ про цей рейс не повідомляли

У середу, 26 червня, російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія", бортовий номер RA-96019, здійснив рейс до США. На цьому літаку пересуваються виключно високопосадовці Росії включно з самим російським диктатором Володимиром Путіним.

"Телеграф" з'ясував, чи міг того дня на борту літака перебувати сам Путін. Як відомо, Іл-96 вилетів з Москви о 9 годині ранку за московським часом.

Проте, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Кремля, у російського диктатора на цей день було заплановано ряд заходів. Зокрема, і публічних.

Так, Путін відвідав Свято-Троїцьку Сергієву Лавру у місті Сергієв Посад Московської області РФ. Про це свідчать і інформація пресслужби Кремля, і численні повідомлення російських ЗМІ. Також є багато фото, на яких можна побачити Путіна на території цього монастиря.

Таким чином можна виключити вірогідність того, що російський диктатор був на борту літака, що полетів у США. Єдиним варіантом залишається те, що в Росії його в той час заміняв один з двійників, про існування яких неодноразово писали ЗМІ.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ досі не з’явилося жодної згадки про те, хто міг здійснити візит до США і з якою метою. У російському уряді також не анонсували жодних візитів до США.

Що відомо про Іл-96-300ПУ

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є основним президентським літаком з 1996 року. Дві літери (ПУ) позначення означають пункт управління. Зазначений літак, а саме RA-96019 було побудовано у 2003 році, спеціально для Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія", бортовий номер RA-96019, який у середу, 26 червня, здійснив рейс до США, продовжив подорожувати Штатами.