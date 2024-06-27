Вже прирівняли до екстремізму: у Росії готуються заборонити чайлдфрі

Законопроект щодо недопущення поширення child-free в країні-агресорі опрацьовуватимуть з експертною спільнотою

У Росії готується законопроект щодо недопущення поширення child-free. Йдеться про субкультуру та ідеологію, яка характеризується принциповим бажанням не мати дітей навіть за такої можливості.

Про це 27 червня розповів заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов на сесії "Сім’я: зберегти, не можна втратити" Петербурзького міжнародного юридичного форуму (ПМЮФ), пишуть росЗМІ. За його словами, це "одна з ідеологій екстремістської спрямованості".

Вуколов навів як приблизний подібний "екстремізм" у випадку, "коли хтось каже, що не треба сьогодні дівчатам, особливо молодим, народжувати, можна обійтися і без дітей".

Законопроект щодо недопущення поширення child-free в країні-агресорі опрацьовуватимуть із експертною спільнотою. Заступник міністра підкреслив, що законодавча система, яка була б створена з їх допомогою, "протистояла б цим течіям на території Росії і тих країн, які поділяють російські цінності".

"Ці закони мають просуватися та бути інструментами для того, щоб захистити наші цінності", — назвав основне завдання Вуколов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року Верховний суд Росії задовольнив позов мін’юсту Росії про заборону "міжнародного руху ЛГБТ". Його також визнали "екстремістським".