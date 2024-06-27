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Вже прирівняли до екстремізму: у Росії готуються заборонити чайлдфрі

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
shrm.org Новина оновлена 27 червня 2024, 13:37

Законопроект щодо недопущення поширення child-free в країні-агресорі опрацьовуватимуть з експертною спільнотою

У Росії готується законопроект щодо недопущення поширення child-free. Йдеться про субкультуру та ідеологію, яка характеризується принциповим бажанням не мати дітей навіть за такої можливості.

Про це 27 червня розповів заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов на сесії "Сім’я: зберегти, не можна втратити" Петербурзького міжнародного юридичного форуму (ПМЮФ), пишуть росЗМІ. За його словами, це "одна з ідеологій екстремістської спрямованості".

Вуколов навів як приблизний подібний "екстремізм" у випадку, "коли хтось каже, що не треба сьогодні дівчатам, особливо молодим, народжувати, можна обійтися і без дітей".

Законопроект щодо недопущення поширення child-free в країні-агресорі опрацьовуватимуть із експертною спільнотою. Заступник міністра підкреслив, що законодавча система, яка була б створена з їх допомогою, "протистояла б цим течіям на території Росії і тих країн, які поділяють російські цінності".

"Ці закони мають просуватися та бути інструментами для того, щоб захистити наші цінності", — назвав основне завдання Вуколов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року Верховний суд Росії задовольнив позов мін’юсту Росії про заборону "міжнародного руху ЛГБТ". Його також визнали "екстремістським".

Теги:
#Законопроект #Росія #Чайлдфрі