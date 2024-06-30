На борту було 10 людей: в Росії розбився черговий гелікоптер, що відомо

Вертоліт гвинтом зачепив перешкоду

В Росії розбився черговий гелікоптер. У неділю, 30 червня, у Бодайбінському районі Іркутської області Росії здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-8 авіакомпанії "Ангара".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Зазначається, що аварія сталася за 200 кілометрів від міста Бодайбо.

На борту знаходилися 7 фахівців "Авіалісоохорони" та 3 члени екіпажу. Вони летіли для того, щоби посилити угруповання пожежників у лісах Бодайбінського району.

Як повідомив губернатор Пріангар’я Ігор Кобзєв, всі живі. До місця направили інший борт, який забере людей.

Бодайбо на мапі

Також повідомляється, що в процесі польоту командир повітряного судна ухвалив рішення сісти на непідготовлений майданчик, який був узгоджений. Близько 14:20 за місцевим часом надійшла інформація про те, що гелікоптер здійснив жорстку посадку в Бодайбінському районі за 290 км від аеродрому Мама. За інформацією транспортної прокуратури РФ, при посадці на майданчик, підібраний з повітря, вертоліт гвинтом зачепив перешкоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні поточного року в горах Північної Осетії зазнав аварії військовий літак. Екіпаж внаслідок пригоди загинув.