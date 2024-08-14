"Украина будет горько сожалеть": Россия в ООН ноет из-за атаки в Курской области

Российский дипломат посетовал, что Украина не захотела принимать ультиматум Кремля

Россия обещает, что Украина "пожалеет" об атаке на Курскую область. Кроме того, она обещает "действовать по-новому".

Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время неформального заседания Совбеза. По его словам, Россия давала Украине "щедрые предложения", но более они недействительны.

"Несомненно, это (операция в Курской области – ред.) шаг, о котором Украина будет горько сожалеть", — заявил Полянский.

Он заявил, что Кремль якобы предлагал пойти на деэскалацию, но "ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий".

Стоит отметить, что "щедрые предложения", о которых говорит российский дипломат, касаются ультиматума российского диктатора Владимира Путина с требованиями сдать Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказаться от вступления в ЕС и НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 13 августа под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области. По его словам, продвижение украинских сил на Курщине продолжается.