Такими тероризують Україну: в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, всі подробиці (відео, карта)

Перед падінням борт спалахнув

У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 ВКС РФ. Такі літаки противник використовує для масованих ударів по Україні. За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Вже відомо, що інцидент стався у Черемхівському районі Іркутської області, а саме неподалік в’їзду до села Михайлівка. Перед падінням борт загорівся.

Це підтверджує відео з місця подій. На них можна побачити, як літак, охоплений вогнем, швидко знижується, а потім відбувається вибух.

Наразі інформацію про падіння літака також підтвердило і Міністерство оборони РФ. Там також заявили, що екіпаж літака буцімто катапультувався. Їхня подальша доля не розкривається.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що всі вони нібито живі і вже були виявлені оперативними службами.

"У пілотів забиті місця та підозри на переломи", — пише Telegram-канал 112.

Стверджується, що літак упав у безлюдній місцевості, на землі нібито руйнувань немає. За даними телеграм-каналу Mash, борт вилетів із авіабази "Біла".

"За кілька хвилин система показала відмову лівого двигуна, він спалахнув", — йдеться у повідомленні.

Для довідки: Ту-22М3 – радянський дальній стратегічний надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Він може бути носієм ракет Х-22/Х-32, "Кинджал" і навіть ядерної зброї.

Нагадаємо, що 19 квітня, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Повітряними силами було знищено бомбардувальника Ту-22МЗ, який запускав ракети по Україні.