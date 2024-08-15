Такими терроризируют Украину: в России разбился бомбардировщик Ту-22М3, все подробности (видео, карта)

Перед падением борт загорелся

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ. Такие самолеты противник использует для массированных ударов по Украине. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Об этом сообщают российские СМИ. Уже известно, что инцидент произошел в Черемховском районе Иркутской области, а именно неподалеку от въезда в село Михайловка. Перед падением борт загорелся.

Это подтверждают видео с места событий. На них можно увидеть, как объятый огнем самолет быстро снижается, а затем происходит взрыв.

К настоящему времени информацию о падении самолета также уже подтвердило и Министерство обороны РФ. Там также заявили, что экипаж самолета якобы катапультировался. Их дальнейшая судьба не раскрывается.

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники утверждают, что все они якобы живы и уже были обнаружены оперативными службами.

"У пилотов ушибы и подозрения на переломы", — пишет Telegram-канал 112.

Утверждается, что самолет упал в безлюдной местности, на земле якобы разрушений нет. По данным телеграм-канала Mash, борт вылетел с авиабазы "Белая".

"Через несколько минут система показала отказ левого двигателя, он загорелся", — говорится в сообщении.

Для справки: Ту-22М3 – советский дальний стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Он может быть носителем ракет Х-22/Х-32, "Кинжал" и даже ядерного оружия.

Напомним, что 19 апреля, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами был уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который запускал ракеты по Украине.