Чи арештують Путіна? Військовий злочинець їде в країну, яка ратифікувала Римський статут

3 вересня у російського диктатора запланований візит у Монголію

Російський диктатор 3 вересня Володимир Путін відвідає Монголію, яка є членом Міжнародного кримінального суду (МКС) і ратифікувала Римський статут. Це означає, що Улан-Батор легально зобов’язаний видати військового злочинця Гаазі, яка вже рік має ордер на його арешт за незаконну депортацію дітей.

"Телеграф" розбирався, які шанси на те, що його дійсно арештують і чи матиме відмова арештувати якісь юридичні наслідки для Монголії.

Які шанси на арешт

Якщо такий візит відбудеться, отже Росія узгодила з Монголією питання невиконання відповідного ордеру на арешт, розповів "Телеграфу" експерт із кримінальної юстиції Євген Крапивін.

— Тобто такого арешту не відбудеться. Це не перший раз, коли Путін оголошував про намір відвідати країну-учасницю Римського статуту, — розчарував Крапивін.

Водночас він зазначив, що стосовно юридичного боку питання – ордер має бути виконано. Але зволікання з боку країни-учасниці, в цьому разі Монголії, не мати жодних негативних наслідків для неї, адже Римський статут не передбачає заходів примусу чи процедури розгляду подібних спорів.

— Понад те, у разі, якщо МКС порушить питання стосовно невиконання ордера, то Монголія може апелювати до права на консультації, передбачені ст. 97 Статуту, мовляв, їй не вдалось виконати ордер, бо недостатньо чіткий документ чи незрозуміла процедура. Тобто ухилитись у цілком законний спосіб, — зазначив Крапивін.

Деталі

Путін відвідає Монголію на запрошення президента Ухнаагійна Хурелсуха. Там він має взяти участь в урочистих заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських та монгольських військ над Японією на річці Халхін-Гол".

Останнім часом Володимир Путін непогано роз’їздився, 19 серпня він відвідав Азербайджан. Проте раніше йому довелося відмовитися від поїздки в Індонезію 2022 року та в Індію 2023 року, які ратифікували Римський статут. З тієї ж причини у серпні 2023 року Путін також не приїхав на саміт БРІКС до ПАР. Президент ПАР спочатку запросив його, та після хвилі міжнародного тиску швидше за все скасував запрошення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 21 серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Нині цей документ ратифіковано у 124 країнах світу. Таким чином, Україна стала 125-ю у цьому списку.