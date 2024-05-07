Має бути в суді, а не в Кремлі: у Гаазі з’явилася скульптура Путіна (фото та відео)

Її автор — відомий митець

У День інавгурації Володимира Путіна 7 травня, на яку з’їхалося чимало одіозних особистостей, у Гаазі навпроти Міжнародного суду встановили цікаву скульптуру російського диктатора. Там проходить акція "PutinJail: Prison, not Kremlin" (Путіна під суд: не Кремль, а в’язниця)

Відповідне відео опублікував телеканал "Дождь". Перед будівлею МКС встановили фігуру Путіна у кайданах та тюремній робі. Автор роботи – скульптор Жак Тіллі.

Як розповіла ведуча "Дощу" Лера Ратнікова, Тіллі спеціалізується на сатиричних фігурах одіозних діячів. Путін – його улюблений антигерой. Фігура являє собою людину, схожу на Путіна, яка лежить на животі, закута в наручники, простягаючи вперед руки, з яких капає кров. Спину йому придавила гиря із написом Путін Jail (в’язниця).

У Гаазі зібралися активісти з різних країн, щоб нагадати світові, що місце злочинця, котрий захопив владу, — у в’язниці, а не на чолі держави. Ратнікова зазначила, що у Гаазі "Путіна чекають".

Для довідки: Жак Тіллі – німецький скульптор та ілюстратор, відомий своїми політично-сатиричними скульптурами. Художник створив уже не менш як десяток сатиричних образів російського президента. Він розповідав, що робити голову Путіна нудно: "він не сердиться, не сумує — його ботоксне обличчя завжди без міміки, без вираження".

Нагадаємо, 7 травня у Кремлі пройшла чергова (п’ята) інавгурація Путіна. Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін сказав цього дня. Він висловився про формування "миропорядку" та про переговори із Заходом.