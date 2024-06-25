Суд у Гаазі видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова за їхні діяння в Україні

МКС покладає на них особисту відповідальність за військові злочини в Україні

Досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Причина у воєнних злочинах проти України, за які вони несуть відповідальність.

Про це повідомляється на сайті МКС. Зазначається, що є вагомі підстави вважати, що Шойгу та Герасимов несуть відповідальність за військові злочини, що полягають у завданні ударів по цивільних об’єктах та заподіянні надмірної шкоди цивільному населенню. Також серед звинувачень — збитки цивільним об’єктам та злочини проти людяності.

"Є вагомі підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за скоєння діянь спільно та/або через інших осіб, віддачу наказу про скоєння злочинів та/або за нездатність здійснювати належний контроль над силами, які перебувають під їх командуванням", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що досудове розслідування вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі. Йдеться щонайменше про період з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

Зміст ордерів засекречено з метою захисту свідків. Однак МКС повідомив про їхнє існування, оскільки вважає, що ця інформація може запобігти подальшому вчиненню злочинів.

Як повідомляв "Телеграф", у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Разом із диктатором орден на арешт було видано на ім’я "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової, яка відповідальна за депортацію дітей з окупованих територій України.