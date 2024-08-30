Арестуют ли Путина? Военный преступник едет в страну, ратифицировавшую Римский устав

3 сентября у российского диктатора запланирован визит в Монголию

Российский диктатор 3 сентября Владимир Путин посетит Монголию, являющуюся членом Международного уголовного суда (МКС) и ратифицировавшую Римский устав. Это означает, что Улан-Батор легально обязан выдать военного преступника Гааге, у которой уже год есть ордер на его арест за незаконную депортацию детей.

"Телеграф" разбирался, какие шансы на то, что его действительно арестуют и будут ли какие-либо юридические последствия для Монголии за отказ.

Какие шансы на арест

Если такой визит состоится, значит, Россия согласовала с Монголией вопрос неисполнения соответствующего ордера на арест, рассказал "Телеграфу" эксперт по уголовной юстиции Евгений Крапивин.

— То есть, такого ареста не произойдет. Это не первый раз, когда Путин объявлял о намерении посетить страну-участницу Римского устава, – разочаровал Крапивин.

В то же время он отметил, что в отношении юридической стороны вопрос – ордер должен быть исполнен. Но промедление со стороны страны-участницы, в этом случае Монголии, не будет иметь никаких негативных последствий для нее, ведь Римский устав не предусматривает мер принуждения или процедуры рассмотрения подобных споров.

— Более того, в случае, если МКС поднимет вопрос о невыполнении ордера, Монголия может апеллировать к праву на консультации, предусмотренные ст. 97 Устава, мол, ей не удалось выполнить ордер, потому что недостаточно четкий документ или непонятная процедура. То есть уклониться вполне законным способом, — отметил Крапивин.

Подробности

Путин посетит Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурелсуха. Там он должен принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол.

В последнее время Владимир Путин неплохо разъездился, 19 августа он посетил Азербайджан. Однако раньше ему пришлось отказаться от поездки в Индонезию 2022 года и в Индию 2023 года, ратифицировавших Римский устав. По той же причине в августе 2023 года Путин также не приехал на саммит БРИКС в ЮАР. Президент ЮАР сначала пригласил его, но после волны международного давления скорее всего отменил приглашение.

Ранее "Телеграф" сообщал, 21 августа Верховная Рада ратифицировала Римский устав. В настоящее время этот документ ратифицирован в 124 странах мира. Таким образом, Украина стала 125-й в этом списке.