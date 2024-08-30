Путін збирається відвідати країну, де його можуть заарештувати: у чому причина

Раніше він не їздив до країн, які ратифікували Римський статут

Російський диктатор Володимир Путін планує 3 вересня відвідати з офіційним візитом Монголію. Ця країна зобов’язана його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Як повідомили у прес-службі Кремля, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха. Там він має взяти участь в урочистих заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол".

Варто зазначити, що це буде перший візит російського диктатора до країни, яка підписала Римський статут МКС після видачі судом ордер на його арешт 17 березня 2023 року. Країни-члени МКС зобов’язані виконати ордер та затримати Путіна.

З 2000 року Монголія є учасником Міжнародного кримінального суду, а 2003 року ратифікувала Римський статут. Наприкінці минулого року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент Хурелсух тоді заявив, що це "ознака зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії".

Як відомо, раніше Путін не приїхав на саміти до Індонезії у 2022 році та до Індії у 2023 році, які ратифікували Римський статут. З тієї ж причини у серпні 2023 року Путін також не приїхав на саміт БРІКС до ПАР.

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відмовив Україні у проханні заарештувати Путіна за ордером МКС, якщо він приїде до країни на інавгурацію обраного глави держави Клаудії Шейнбаум.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Нині цей документ ратифіковано у 124 країнах світу. Таким чином, Україна стала 125-ю у цьому списку.