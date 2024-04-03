Створення спецтрибуналу для Росії у Гаазі підтримали десятки країн: хто саме

Йдеться про десятки країн

У ході конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі ідею створення спецтрибуналу для Росії за її злочини проти України під час війни підтримали представники 44 країн. Загалом участь брали 57 країн.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів. Відповідну декларацію було прийнято за підсумками конференції "Відновлення справедливості для України". Загалом у конференції взяло участь 57 країн.

Документ підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Великобританія та США.

Наголошується, що представники країн підтвердили рішуче засудження актів агресії з боку РФ проти України.

"Ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН є порушенням міжнародного права, яке тягне за собою державну відповідальність РФ, що загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності", — йдеться у заяві.

Також голова Міністерства закордонних справ Нідерландів у ході свого виступу схвалила створення Міжнародного реєстру збитків. Вона зазначила, що станом на вечір 2 квітня було отримано понад 100 позовів щодо компенсації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Європарламенті спрогнозували, що буде з Росією після програшу у війні з Україною.