Дим видно за кілька кілометрів: у Росії масштабно горить завод (фото, відео)

Вогонь гасять десятки пожежників

У четвер, 5 вересня, у місті Узлова Тульської області Росії сталася масштабна пожежа на території заводу "Пластик". Там спалахнув склад.

Про це повідомляє ГУ МНС РФ у Тульській області. Зазначається, що інформація про загоряння надійшла на пульт диспетчера пожежного зв’язку о 18:29.

За даними на 21:36 площа пожежі збільшилася до 2000 квадратних метрів. У МНС наголосили, що гасіння ускладнює "високе пожежне завантаження будівлі", усередині знаходяться бочки з моторною оливою.

На місці працюють 50 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Що спричинило пожежу, не уточнюється.

Як повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на місцевих жителів, дим від пожежі видно за кілька кілометрів. Крім того, у місті відчувається запах гару.

Узлова на мапі

Що виробляють на заводі "Пластик"

Це підприємство займається виробництвом стиролу, полістиролу, що спінюється, АБС-пластиків, а також сепараторів і фенопластів. На підприємстві також діють технологічні лінії з виробництва комплектуючих виробів для авто- та машинобудування, засобів індивідуального захисту, а також готових виробів побутового призначення.

Нагадаємо, 2 вересня в російській Ростовській області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь відрізав дороги до Станиці Романівської, де мешкає понад 8 тисяч людей.