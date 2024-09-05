Дым виден за несколько километров: в России масштабно горит завод (фото, видео)

Огонь тушат десятки пожарных

В четверг, 5 сентября, в городе Узловая Тульской области России произошел масштабный пожар на территории завода "Пластик". Там загорелся склад.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области. Отмечается, что информация о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной связи в 18:29.

По данным на 21:36, площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что тушение осложняет "высокая пожарная загрузка здания", внутри находятся бочки с моторным маслом.

На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники. Что стало причиной пожара, не уточняется.

Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, дым от пожара виден за несколько километров. Кроме того, в городе ощущается запах гари.

Узловая на карте

Что производят на заводе "Пластик"

Это предприятие занимается производством стирола, вспенивающегося полистирола, АБС-пластиков, а также сепараторов и фенопластов. На предприятии также действуют технологические линии по производству комплектующих изделий для автомобиле- и машиностроения, средств индивидуальной защиты, а также готовых изделий бытового назначения.

Напомним, 2 сентября в российской Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Оогонь отрезал дороги к Станице Романовская, где проживает более 8 тысяч человек.