На місці працює поліція

В Росії жодного дня без криміналу та курйозів. Так, в одній зі шкіл Челябінська школяр напав з молотком та ножем на школу № 68.

Про це повідомляють росЗМІ. У матеріалах з телеграм-каналів стало відомо, що 13-річний Роман накинувся на хлопців під час уроку та кілька разів ударив по однокласниці та однокласниках.

Одна дівчинка в комі, ще двоє хлопчиків у тяжкому стані в лікарні. У дітей травми голови та зламані пальці на руках.

Хлопець не вибирав цілеспрямовано жертв, увійшов до класу і нападав хаотично. Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч. Вона постраждала.

Третій корпус школи №68 евакуювали, тривожну кнопку встиг натиснути охоронець. Хлопець перебуває на обліку в ПДН.

Станом на 10:06, пропагандистські видання повідомили, що внаслідок нападу постраждало 4 людей. Діти це чи дорослі — невідомо.

Губернатор області заявив, що взяв ситуацію на особистий контроль, на місці працюють правоохоронні органи, голова міста, уповноважений з прав дитини. Для нього велике питання, як учень проніс до школи молоток, чому не відреагувала охорона. Він доручив детально розібратися у ситуації та провести перевірки у всіх освітніх організаціях.

Раніше "Телеграф" писав, що чорна кішка хотіла перебігти дорогу перед кортежем Путіна, але передумала це робити. ʼ