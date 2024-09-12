В Росії танкер з нафтою врізався в міст: пошкоджене судно застрягло посеред річки (відео)
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Судно серйозно постраждало
У російській Костромі нафтовий танкер врізався у залізничний міст. Він застряг.
Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, вранці 12 вересня вантажний танкер "Лена Нефть", що прямував по Волзі в Ярославль врізався в залізничний міст. Капітан не розрахував габарити, рубка зачепила перекриття моста і баржа застрягла.
Російські правоохоронці стверджують, що через зіткнення розливу нафтопродуктів нібито не сталося. Семеро членів екіпажу, які були в цей момент на борту, не постраждали.
На фото та відео з місця подій можна побачити, що надбудова танкера зазнала значних пошкоджень. Особливо постраждав капітанський місток.
Місцеві прокурори обіцяють розібратися у тому, як таке могло статися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Оренбурзькій області Росії сталася пожежа на нафтопроводі, внаслідок чого загинули двоє людей. Також відомо про кількох постраждалих, які потрапили до лікарень. Інцидент стався у Курманаївському районі під час зварювальних робіт.