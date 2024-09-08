Загорівся один з найбільших виробників авто в Росії: над заводом здійнявся стовп диму (відео)

Пожежа охопила 50 квадратних метрів заводу

У неділю, 8 вересня, в Росії спалахнула пожежа на заводі "АвтоВАЗ" у Тольятті. Вогонь охопив два корпуси на металургійному виробництві.

Як зазначають у мережі, пожежники вже прибули на місце та почали ліквідацію займання.

"Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що спалахнула формувальна лінія на площі 50 квадратів", — йдеться у повідомлені.

За словами очевидців, співробітників заводу встигли евакуювати, тому обійшлось без постраждалих.

Наразі офіційних даних щодо пожежі та причин займання немає. Проте на відео видно, що над корпусами заводу здіймається великий стовп диму.

Що відомо про російське підприємство "Авто ВАЗ"

Цей завод один з найбільших виробників легкових автомобілів в РФ. На ньому виробляються автомобілі власної торгової марки Lada, а до березня 2022 також випускались автомобілі марки Nissan, Renault і Datsun. Це виробництво прикрили після початку повномасштабного вторгнення через ведені Заходом санкції.

Крім того, "АвтоВАЗ" поставляє іншим виробникам машинокомплекти для випуску автомобілів марки Lada та їх модифікацій.

За 2023 рік "АвтоВАЗ" випустив 347 077 автомобілів — в 1,5 раза більше, ніж у 2022. Частка ринку заводу в Росії склала 35%. Продажі досягли 353 572 автомобілів — майже вдвічі більше, ніж 2022 року. Найбільше було продано машин Lada та Niva. Експорт підприємства у вісім країн світу склав близько 6500 автомобілів на рік.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Росії масштабно горів завод. Займання відбулось на підприємстві "Пластик" в Тульській області.