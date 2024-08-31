У Росії впав "кукурузник": на борту були діти (відео)

Найважчі травми отримали пілоти

У Росії впав літак Ан-2, на борту якого було 15 людей. Відомо, що шестеро людей отримали травми, серед яких є діти.

За повідомленнями російського каналу Baza, "кукурузник" вилетів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське. Він упав у Приміському районі біля Владикавказу.

Зазначається, що на борту знаходилися парашутисти, які встигли десантуватися перед тим, як літак почав трясти. Через цю тряску, пілотам довелося здійснити жорстку посадку в лісосмузі.

На борту в момент приземлення залишалися два пілоти, 11-річний син одного з них, а також батько з двома дівчатками, хворими на кашлюк. Вважається, що нібито для профілактики цієї хвороби треба піднятися на висоту 2500 метрів, заради чого вони сіли на борт.

Батько дівчаток зрештою і вивів усіх постраждалих із літака, бо думав, що він "ось-ось вибухне". Найважчі травми зазнали пілоти, діти обійшлися переломами кінцівок.

На місці вже працюють лікарі "швидкої допомоги", які прибули туди гелікоптером. Одному з пілотів була потрібна термінова евакуація через травму голови.

Як повідомлялося раніше, в Росії 15 серпня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Такі використовуються для запуску крилатих ракет Х-22.