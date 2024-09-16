В российском Челябинске подросток напал на одноклассников с молотком и ножом: есть пострадавшие (фото)

На месте работает полиция

В России ни дня без криминала и курьезов. Так, в одной из школ Челябинский школьник напал с молотком и ножом на школу №68.

Об этом сообщают РосСМИ. В материалах из телеграмм-каналов стало известно, что 13-летний Роман набросился на ребят во время урока и несколько раз ударил по одноклассникам и одноклассникам.

Одна девочка в коме, еще двое мальчиков в тяжелом состоянии в больнице. У детей травмы головы и сломанные пальцы на руках.

Парень не выбирал целенаправленных жертв, вошел в класс и нападал хаотично. Спасать учащихся бросилась учительница химии, которая дала подростку отпор. Она пострадала.

Третий корпус школы №68 эвакуировали, тревожную кнопку успел нажать охранник. Парень состоит на учете в ПДН.

По состоянию на 10:06, пропагандистские издания сообщили, что в результате нападения пострадали 4 человека. Дети это или взрослые неизвестно.

Губернатор области заявил, что взял ситуацию на личный контроль, на месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Для него большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток, почему не отреагировала охрана. Он поручил подробно разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях.

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