Власник одного з найвідоміших Z-медіа впав у кому після жахливої ДТП (фото)
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Його планують відправити до Москви
У Росії власник пропагандистського медіахолдингу Readovka Олексій Костильов потрапив до ДТП. Він перебуває у вкрай тяжкому стані.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. Костильов розбився на квадроциклі у селі Рухань у Смоленській області РФ.
Зазначається, що його викинуло із квадроциклу внаслідок аварії. Після цього Костильова непритомним доправили до обласної лікарні, де провели операцію. Наразі він перебуває в реанімації і його готують до відправки до Москви бортом санавіації.
Повідомляється, що у нього перелом основи черепа, забій головного мозку та відкрита черепно-мозкова травма. Також у нього діагностовано тупу травму живота та закритий перелом кісток тазу.
Також є інформація, що Костильов перебуває в комі у вкрай важкому стані. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Своєю чергою, редакція Readovka повідомила, що з Костильовим стався "нещасний випадок" під час його робочого візиту в рамках проекту "Багатодітні села" у Смоленській області. Зазначається, що вночі йому було проведено операцію, і лікарям нібито вдалося стабілізувати його стан.
Що відомо про Readovka
Російське видання Readovka ("Рідовка") засноване у 2011 році у Смоленську як сторінка у соціальній мережі "ВКонтакте". У 2014 році його власник створив сайт Readovka, що спеціалізується на регіональних новинах. У 2017 році з’явився федеральний сайт, який висвітлює події у Росії та світі. У медіахолдинг Readovka входить комунікаційна агенція "Ready", а також група регіональних проєкт, об’єднаних брендом "Головне у місті". Входить до мережі прокремлівського центру "Діалог".
Нагадаємо, 26 жовтня в Росії зазнав аварії вертоліт Мі-2. Інцидент стався в Кіровській області, а на борту перебували чотири особи.