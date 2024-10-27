Власник одного з найвідоміших Z-медіа впав у кому після жахливої ​​ДТП (фото)

Його планують відправити до Москви

У Росії власник пропагандистського медіахолдингу Readovka Олексій Костильов потрапив до ДТП. Він перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. Костильов розбився на квадроциклі у селі Рухань у Смоленській області РФ.

Зазначається, що його викинуло із квадроциклу внаслідок аварії. Після цього Костильова непритомним доправили до обласної лікарні, де провели операцію. Наразі він перебуває в реанімації і його готують до відправки до Москви бортом санавіації.

Повідомляється, що у нього перелом основи черепа, забій головного мозку та відкрита черепно-мозкова травма. Також у нього діагностовано тупу травму живота та закритий перелом кісток тазу.

Також є інформація, що Костильов перебуває в комі у вкрай важкому стані. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Олексій Костильов

Своєю чергою, редакція Readovka повідомила, що з Костильовим стався "нещасний випадок" під час його робочого візиту в рамках проекту "Багатодітні села" у Смоленській області. Зазначається, що вночі йому було проведено операцію, і лікарям нібито вдалося стабілізувати його стан.

Що відомо про Readovka

Російське видання Readovka ("Рідовка") засноване у 2011 році у Смоленську як сторінка у соціальній мережі "ВКонтакте". У 2014 році його власник створив сайт Readovka, що спеціалізується на регіональних новинах. У 2017 році з’явився федеральний сайт, який висвітлює події у Росії та світі. У медіахолдинг Readovka входить комунікаційна агенція "Ready", а також група регіональних проєкт, об’єднаних брендом "Головне у місті". Входить до мережі прокремлівського центру "Діалог".

Нагадаємо, 26 жовтня в Росії зазнав аварії вертоліт Мі-2. Інцидент стався в Кіровській області, а на борту перебували чотири особи.