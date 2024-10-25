У Росії судять блогерку, яка вкрала для ЗСУ мільйони доларів: що про неї відомо

Жінка створила образ успішної бізнесвумен і нібито ошукала кількох інвесторів

Російська блогерка, відома під псевдонімом "Королева криптовалют", організувала масштабну шахрайську схему. Завдяки цій схемі їй вдалось ошукати інвесторів на понад 22 мільйони доларів.

Після того, як задум увінчався успіхом, росіянка нібито передала викрадені кошти Збройним силам України. Та її заарештували і тепер судять у Росії. Про це пише New York Post.

Деталі інциденту

Жінка позиціювала себе як досвідчена експертка з криптовалют, у якої були офіси у кількох країнах. Шахрайка діяла під ніком "Bitmama" та встигла зібрати величезну суму всього за два місяці.

Федякіна створила образ успішної бізнесвумен із представництвами в Москві, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині. Одна з її жертв заявила про втрату 70 мільйонів доларів через шахрайство жінки.

Російські правоохоронні органи затримали "криптокоролеву" у вересні 2023 року, коли та намагалася втекти з Росії. Зараз Федякіна перебуває у слідчому ізоляторі, їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

В соціальних мережах активно обговорюють цю подію. Частина користувачів вважає інформацію фейком. Інші підтримують дії блогерки та радіють, що блогерка відправила гроші на ЗСУ. Втім, жодних підтверджень, що гроші насправді надійшли українській армії наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що популярний блогер Супер Сус потрапив до Одеського ТЦК. Відеозапис, на якому помітний блогер був оприлюднений у місцевому телеграм-каналі.