Владелец одного из самых известных Z-медиа впал в кому после жуткого ДТП (фото)

Его планируют отправить в Москву

В России владелец пропагандистского медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в ДТП. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. Костылев разбился на квадроцикле в деревне Рухань в Смоленской области РФ.

Отмечается, что его выбросило из квадроцикла в результате аварии. После этого Костылева доставили в областную больницу без сознания, где провели операцию. Сейчас он находится в реанимации и его готовят к отправке в Москву бортом санавиации.

Сообщается, что у него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. Также у него диагностирована тупая травма живота и закрытый перелом костей таза.

Также есть информация, что Костылев находится в коме в крайне тяжелом состоянии Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алексей Костылев

В свою очередь редакция Readovka сообщила, что с Костылевым произошел "несчастный случай" во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области. Отмечается, что ночью ему была проведена операция, и врачам якобы удалось стабилизировать его состояние.

Что известно о Readovka

Российское издание Readovka ("Ридовка") основано в 2011 году в Смоленске как страница в социальной сети "ВКонтакте". В 2014 году его владелец создал сайт Readovka, специализирующийся в то время на региональных новостях. В 2017 году появился федеральный сайт, освещающий события в России и мире. В медиахолдинг Readovka входит коммуникационное агентство "Ready", а также группа региональных проектов, объединённых брендом "Главное в городе". Входит в сеть прокремлевского центра "Диалог".

Напомним, 26 октября в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Инцидент произошел в Кировской области, а на борту находились четыре человека.