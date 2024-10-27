Медведєвський алкоголізм знову змусив експрезидента Росії нести маячню

Відомий російський алкоголік та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв видав чергову порцію істеричних погроз на адресу України. На цей раз Медведєва "розірвало" після новини про перший завод німецького концерну Rheinmetall в Україні.

Медведєв пригадав погрози, якими російський уряд свого часу відреагував на наміри генерального директора концерну Арміна Паппергера відкрити оборонні заводи в Україні. Російський чиновник, якого давно не бачили тверезим, заявив, що очікує російського "салюту" на об'єкті.

"Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві", – написав він.

Паппергер 26 жовтня заявив, що в Україні вже працює перший завод оборонного концерну Rheinmetall, другий – на підході. Крім того, компанія готується до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.

Для довідки: Rheinmetall AG – це німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений у 1889 році. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, до якого входить до 35 найбільших оборонних компаній світу. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.