Другий за добу: у Росії впав ще один гелікоптер (фото)

На борту було чотири особи

У Росії зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Інцидент стався в Кіровській області, а на борту перебували чотири особи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що гелікоптер належав компанії ТОВ "Вяткаавіа", яка надавала свій транспорт у користування екстреним службам та медикам.

Генеральний директор підприємства Валентин Комлєв був під час цього рейсу пілотом. Крім Комлєва на борту перебували лікар та двоє фельдшерів.

Внаслідок катастрофи ніхто не вижив. Тіло одного із загиблих знайшли не відразу. Причини аварії не повідомляються.

Згідно з даними з відкритих джерел, "Вяткаавіа", крім згаданого Мі-2, також має п’ять легкомоторних літаків.

Як відомо, Мі-2 це багатоцільовий гелікоптер, який вироблявся з 1965 року в Польщі для країн ОВС та інших союзників СРСР. Його масове виробництво завершилося в 1992 році, хоча остаточно його звернули лише в 1998. За час виробництва їх випустили майже 5,5 тисяч одиниць, через що його активно експлуатують і в цей час.

Як повідомлялося раніше, це не перший гелікоптер, який втратили росіяни 26 жовтня. До цього пропагандисти повідомили про катастрофу військового вертольота в районі Керченської протоки. Попередньо причиною аварії стала відмова бортової електроніки.