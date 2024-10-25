Лукашенко пригрозив війною Росії: що трапилося

Лідер Білорусі відхрестився від можливості втратити суверенітет

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив різку заяву щодо можливого включення Білорусі до складу Росії та натякнув на можливість збройного конфлікту в разі таких спроб.

Таку заяву лідер країни зробив в ексклюзивному коментарі виданню "Известия". Лукашенко прокоментував ідею створення Союзної держави з Росією, проте категорично відхрестився від можливості втратити суверенітет.

"Тут дві держави. Дві суверенні держави: Білорусь і величезна Росія. Це непохитний закон нашого часу. Тому всякі розмови про те, що імперія там, сателіт, не сателіт, що всередину Росії вступити та інше… Встаньте на моє місце, ви б що, будучи президентом суверенного, не кажу незалежного, ми один від одного залежимо, суверенної держави, яка не має кордонів, яка не з власної вини стала суверенною. Цю державу завтра знищили б. Я на це піти не можу… Ви менше, ми більше, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі, вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо. Боюся навіть сказати, що тоді це війна", — мовив Лукашенко.

За його словами, будь-які спроби знищити суверенітет Білорусі зустрінуть жорсткий опір, а політика, який наважиться на такий крок, "знесе білоруський народ".

Лукашенко кілька разів наголосив, що Білорусь є суверенною державою, і він як президент не має повноважень змінювати цей статус.

"Я на це піти не можу, і мене ніхто на це не уповноважив", – підкреслив він.

При цьому білоруський лідер підкреслив, що питання про входження Білорусі до складу Росії ніколи не обговорювалося на його переговорах з Путіним. Водночас Лукашенко визнав, що "у Росії декому німеться і у високих колах". Він закликав викинути подібні ідеї.

Замість цього Лукашенко запропонував розвивати співпрацю в рамках Союзної держави, зберігаючи суверенітет обох країн. За його словами, можна "вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі".

Лукашенко та

Щодо війни в Україні, то лідер Білорусі застеріг від силових методів вирішення "конфліктів", зазначивши, що в сучасному світі "не можна підім'яти величезну країну без наслідків".

"Так, сьогодні можна нахилити, завоювати щось, а завтра що? Ну добре, здобули Україну, припустимо, Росія. Що потім? Завжди роблячи крок, розумний мудрий політик має думати, а далі що? Таку величезну країну можна підім'яти без наслідків? Ні. Що ми хочемо отримати, щоб там постійно була партизанщина, і вони робили теракти проти нас та росіян?" — мовив Лукашенко і заявив, що нібито саме тому перед Путіним ніколи не стояло завдання завоювати Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як цинічно Путін пояснив війну Росії проти України. Він порівняв світ з великою родиною, в якій відбуваються "скандали та бійки".