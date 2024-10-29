На спецпризначенців не тягнуть: сплив новий факт про війська КНДР у Росії

КНДР надіслала до Росії зовсім молодих солдатів

Північнокорейські військові, які прибули до Росії, здебільшого дуже молоді. Більшості з них трохи більше ніж 20 років, а деякі ще зовсім підлітки.

Про це проінформувала розвідка Південної Кореї. Витяги із заяви представників спецслужб наводить агентство Yonhap.

Водночас зазначається, що ці північнокорейські військові вже пройшли базовий курс бойової підготовки, а тому їх не слід недооцінювати. Втім, південнокорейська розвідка наголошує, що у них напевно немає жодного досвіду ведення сучасної війни і це може істотно вплинути на їхню бойову готовність.

Відповідаючи на запитання журналістів, спецслужба зазначила, що поки що не відправляла жодних "спостережних команд" в Україну, оскільки ніколи не використовувала такої термінології.

Втім, там зазначили, що цей випадок є унікальною можливістю оцінити можливості північнокорейської армії у реальному бою, а тому будуть розглянуті всі можливі варіанти взаємодії з українською стороною.

Варто зазначити, що у Південній Кореї повноліттям вважається досягнення віку у 20 років. Тому під словами про підлітків розвідка, швидше за все, мала на увазі, що солдатам може бути 18-19 років.

Як повідомлялося раніше, до кінця року на територію РФ може прибути близько 10 тисяч солдатів з КНДР для подальшої участі у війні проти України. Першу групу з трьох тисяч людей уже було залучено до бойових дій. На тлі цієї інформації НАТО розглядає можливі варіанти реагування на військову співпрацю Пхеньяну та Москви.