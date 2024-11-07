Российские солдаты перешли на собачатину? В сети появилось интересное видео

На это уже отреагировали в Южной Корее.

Российские солдаты могли получить консервы из собачьего мяса. Они якобы были изготовлены в Северной Корее.

В сети распространяется видео, на котором мужчина в российской военной форме открывает консервную банку и выкладывает ее содержимое на хлеб. В то же время он говорит, что ему неизвестно, из какого мяса изготовлена тушенка.

На другом видео мужчина держит в руках такую же банку. Он утверждает, что это военный паек из Северной Кореи. Мужчина также говорит, что это консервы из тушеного мяса собак.

Как пишет издание BILD, на банках на корейском якобы написано "Собачье мясо нуреонги". Также на консервах якобы отмечено: "Продукт исключительно для армии КНДР".

Как известно, нуреонги – это порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу.

Нуреонги

Ранее южнокорейское информагентство Yonhap утверждало, что правительство Северной Кореи не только поощряет есть собачину. В Пхеньяне недавно даже провели национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса.

Что говорят в Южной Корее

В свою очередь южнокорейское издание Seoul Shinmun пишет, что на видео консервы были завернуты в обертку с надписью "Желтое собачье мясо". На обороте было написано: "Специальный продукт для использования военными Корейской Народно-Демократической Республики".

Кроме того, издание отмечает, что в Северной Корее вместо слова "собачье мясо" в основном используется выражение "сладкое мясо". Также шрифт на упаковке консервов не соответствует шрифту, используемому в Северной Корее. Издание отмечает, что изображенная на видео консерва может быть подделкой.

Реакция сети

Пользователи соцсети активно отреагировали на видео. Кое-кто выразил обеспокоенность судьбой собак в России.

Напомним, ранее в Сеуле сообщили, что большинство северокорейских солдат в России являются молодыми людьми чуть старше 20 лет. Некоторые из них не достигли 20 лет и по южнокорейским меркам считаются несовершеннолетними.