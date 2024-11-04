Військові КНДР потрапили під перший обстріл на Курщині

Наразі не відомо, чи є у них втрати

Військові КНДР потрапили під обстріл у Курській області. Нещодавно їх помітили на Курщині, де військові ЗСУ проводять операцію.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, підрозділи північнокорейської армії потрапили під обстріл. Та додаткової інформації про наслідки обстрілу, поранених чи загиблих він не повідомляє.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на території Курщини перебуває щонайменше 7000 військових з Північної Кореї. Держсекретар США Ентоні Блінкен називає більшу цифру — до 8000 військовослужбовців.

Південнокорейська газета The Korean Herald повідомляє про фінансові умови відправки військових КНДР. Кожен північнокорейський солдат отримуватиме щомісячну платню у розмірі 2000 доларів. При запланованій відправці 10 000 військових загальна сума річних виплат перевищить 200 мільйонів доларів.

За інформацією корейської розвідки, окрім військового контингенту, в Росії працює близько 4000 північнокорейських робітників. Їхня середня заробітна платня становить приблизно 800 доларів на місяць.

Операція в Курській області триває

Раніше "Телеграф" також писав про те, навіщо Росії знадобилися війська КНДР. Є три причини такого рішення.