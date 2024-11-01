"Бачимо всі табори". Зеленський заговорив про превентивний удар по військових КНДР

Потрібно діяти, вважає український лідер

Україна бачить всі місця скупчення військових з Північної Кореї в Росії, і могла б завдати по них превентивних ударів, якби мала достатню далекобійність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 листопада.

"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів з Північної Кореї, – всі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість – бити достатньо далекобійно", — наголосив Зеленський.

Він додав, що далекобійність залежить від партнерів, проте США, Британія та Німеччина просто спостерігають.

"Кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти", — додав український лідер.

Як повідомляли джерела "Телеграфу" в уряді, на території України ще немає північнокорейських військових, проте їхнє скупчення спостерігається в західній частині Росії.

Також цікаво, що є ще щонайменше три країни, які можуть відправити своїх солдатів воювати проти України.