Користувачі мережі вже запропонували найняти корейських "онліфанщиць", щоб вплинути на солдатів Кіма

Війська Північної Кореї, які прибули до Росії, могли зіткнутися з ще одним викликом, окрім українських обстрілів. Йдеться про доступ до безлімітного, необмеженого інтернету та сайтів для дорослих.

Про це повідомив журналіст Financial Times Гідеон Рахман у соцмережі X. За його словами, ці бійці ніколи не мали змоги користуватися безперешкодним доступом до мережі.

За його словами, тепер військові КНДР безперервно переглядають порнографічні матеріали.

Користувачі мережі оцінили іронію ситуації та вже почали жартувати з цього приводу, а деякі запропонували завербувати моделей для дорослих, щоб вплинути на тендітну психіку північнокорейських бійців.

"Що буде, коли тисячі загартованих у боях солдатів повернуться додому після того, як змогли пізнати хоча б найменший рівень свободи?"

"Ми бачимо безліч переглядів для цієї дивної нішевої категорії відео, де дівчина просто гуляє продуктовим магазином, бачить забиті полиці, а потім повертається додому і з’їдає величезну порцію їжі".

"Я працював у широкосмугового кабельного провайдера. У ту хвилину, коли люди отримують швидкий інтернет, вони відразу починають дивитися порнографію без зупинок"

"Потрібні "онліфанщиці", що говорять корейською, щоб розповісти їм про те, як втекти зі служби або як вони можуть бути розцінені як герої, якщо зруйнують російську армію зсередини"

"Схоже, що шлях опинився в липкій (непростій) ситуації"

"Північні корейці провалили "листопад без оргазму". Це має бути в заголовках"

Як повідомлялося раніше, у Сеулі повідомили, що більшість північнокорейських солдатів у Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. Деякі з них не досягли 20 років і за південнокорейськими мірками вважаються неповнолітніми.