Навіщо Росії знадобилися війська КНДР? Дипломат назвав основні причини

Відомий політик та дипломат розповів, для чого Росії знадобилася допомога Північної Кореї.

Український дипломат і політик, посол України в Білорусі з 2010 до 2011 року Роман Безсмертний розповів, чому Росія вирішила залучити на свій бік війська Північної Кореї.

Про це він розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний". Політик заявив, що приймає позицію США, де говорять про такі речі.

"Перше — це відчай, який явно проскакує тут в діях ворога. Друге — нездатність справитися з проблемами, які виникають в Росії. В тому числі завдяки санкціям, завдяки війні. І третє — це явно фюрер і через БРІКС, і через цей крок показує, що навколо скаженої ідеї нинішньої тоталітарної Росії ще хтось хоче об'єднуватись. Це фактичне формування вісі зла потребує доказів хіба що для таких, як Сполучені Штати Америки, частина країн НАТО", — заявив Безсмертний.

Вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії в ЗМІ заговорили на початку жовтня після удару Сил оборони України по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька.

Потім Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Військові Південної Кореї також заявляли про перекидання військ КНДР до Росії, але у США тоді ще не підтверджували цю інформацію.

Лише потім міністр оборони США Ллойд Остін визнав факт наявності північнокорейських військ біля Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які країни можуть відправити війська воювати за Росії, крім Північної Кореї. Йдеться, як мінімум, про три країни.