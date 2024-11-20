Это не первый случай в России

В России броневик врезался в легковой автомобиль. Событие произошло в Белгородской области.

Об этом пишет российское издание "Пепел", ДТП произошло 17 ноября в Корочанском районе региона на объездной дороге возле санатория "Дубравушка".

В результате аварии российская военная машина перевернулась. Однако причина ДТП и количество пострадавших и потенциальных жертв неизвестна.

Такая ситуация случается не в первый раз. В начале года в Воронежской области РФ 11 российских военнослужащих пострадали в ДТП на автомобиле Урал. Аналогичные случаи с этим авто произошли и в Луганской области. Они были под хмельком.

Ранее "Телеграф" писал, что российская блоггерша, известная под псевдонимом "Королева криптовалют", организовала масштабную мошенническую схему. Благодаря этой схеме ей удалось обмануть инвесторов более чем на 22 миллиона долларов. После того, как замысел увенчался успехом, россиянка якобы передала украденные средства Вооруженным силам Украины. Но ее арестовали и теперь судят в России. Мошенница действовала под ником "Bitmama" и успела собрать огромную сумму всего за два месяца. Российские правоохранительные органы задержали "криптокоролевую" в сентябре 2023 года, когда та пыталась бежать из России. Сейчас Федякина находится в следственном изоляторе, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.