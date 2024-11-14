Подарунок від Кіма? У Росії помітили небезпечну північнокорейську гармату (фото)

Невдовзі зброя може з'явитися і на фронті

У Росії ймовірно помітили північнокорейську самохідну артилерійську установку "М-1989 Koksan". В повідомленні зауважили, що ешелони з САУ транспортують залізницею.

Про переміщення північнокорейських САУ повідомили на каналі одного з Z-блогерів. Опублікували і світлину з доказом.

"У РФ помітили північнокорейську САУ Коксан. Дальність стрілянини від 40 до 60 км залежно від типу снаряда. Товариш Кім продовжує виконувати свої союзницькі зобов'язання", — написав Z-блогер.

Про час та місце зйомки достеменно невідомо, проте партизани з руху опору "АТЕШ" у жовтні повідомляли про те, що російські військовослужбовці розпочали навчання на самохідних артилерійських установках північнокорейського виробництва.

"Машина на залізничній платформі має відповідний силует та характерну схему п’ятикаткового гусеничного шасі самохідної гаубиці M1989 Koksan", — пишуть у виданні "Мілітарний".

Що відомо про САУ "Коксан" з КНДР

Артилерійська установка "Коксан" зроблена під досить унікальний 170-мм калібр. Проте артсистему не можна назвати особливо новою. Її виробництво було розгорнуто в 1973 році, але вона має одну важливу перевагу – далекобійність.

На відміну від артсистем періоду СРСР і нинішніх російських, що мають досить коротку довжину ствола, "Коксан" має ствол понад 8 метрів, що дозволяє закидати артснаряд на велику дальність.

Згідно з відкритими даними, дальність пострілу "Коксана" залежно від типу снаряда складає від 40 до 60 км, що дорівнює дальності гармат стандарту НАТО, які отримують ВСУ і які дали українській артилерії помітну перевагу в далекобійності.

За даними українського військового історика Андрія Харука, "Коксан" був створений на базі японської зброї калібром 149-мм "тип 96" часів Другої Світової війни, яка також мала довгий ствол — понад 8 метрів.

Втім, їхні бойові можливості все-таки обмежені, наприклад, точних артснарядів, подібних до "Екскалібуру", у КНДР немає, а застосування "Коксанів" Іраном під час ірано-іракської війни 1987 року не допомогло йому перемогти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що південнокорейський генерал дав пораду ЗСУ щодо солдатів КНДР. За його словами, солдати Північної Кореї вміють витримувати допити та погані умови утримання, але до них можна дібрати інший підхід.