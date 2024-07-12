Авто розтрощило вщент: в ДТП в Росії загинув заступник міністра (фото, відео)

У ДТП постраждало 5 людей, зокрема і дитина

У п'ятницю, 12 липня, службове авто з заступником міністра промисловості та енергетики Алтайського краю Володимиром Локтюшовим потрапило у ДТП. Внаслідок зіткнення високопосадовець РФ загинув.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що автомобіль потрапив в аварію на трасі Барнаул – Бійськ. Чиновник повертався до Барнаула з відрядження до Зонального району.

Також загинув водій другої машини. За словами очевидців, причиною аварії могли стати складні погодні умови на трасі, адже йшла сильна злива. Проте відомо, що саме авто високопосадовця виїхало на зустрічну смугу і зіштовхнулось з іншою машиною.

Володимир Локтюшов

Зіткнення сталося на 218 км Чуйського тракту. У ДТП потрапили "Тойота Камрі", у якій їхав замміністра, та "Лада Ларгус".

На відео, які публікують у мережі видно, що обидві автівки отримали значні ушкодження, їх майже повністю зім'яло.

Водночас за даними пресслужби крайового уряду, внаслідок ДТП у Первомайському районі постраждали п'ятеро людей, серед них є дитина. Двоє людей загинули, трьох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Локтюшову було 64 роки.

Нагадаємо, що Володимир Локтюшов обіймав посаду заступника міністра промисловості та енергетики Алтайського краю з 2018 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Кубані "завербовані" українцями росіяни підпалюють поля лупою.