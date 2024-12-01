Путін фактично заявив про зрив відносин з ФРН

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував причини провалу дипломатичних стосунків між Російською Федерацією та Німеччиною. За його словами, попередні плани на тривалу співпрацю не реалізувалися через принципові розбіжності.

У заяві для російських засобів масової інформації Пєсков наголосив на принциповій позиції президента Путіна щодо розвитку взаємин з Федеративною Республікою Німеччина. Він підкреслив, що глава РФ свого часу нібито прагнув налагодити партнерські відносини з ФРН, в тому числі і щодо питань, пов’язаних з Україною

"Через мемуари Меркель проступає її початковий настрій, який потім вилився в обман з Мінськими угодами", — каже Дмитро Пєсков.

Фактично йдеться про повний розрив дипломатичного діалогу між Росією та Німеччиною за часів Меркель. Нагадаємо, що у своїх мемуарах Меркель розповіла про кілька важливих для України нюансів. Зокрема, вона вважає, що статус країни-кандидата до НАТО не врятував би Україну від вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що раніше Пєсков звинуватив Мінські угоди, Олланда та Меркель в обмані Росії. За його словами, Захід "не захотів" виконувати умови мінських угод.