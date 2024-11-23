Меркель несподівано розговорилася про Путіна та Україну: 7 головних заяв

Вона відверто поділилася спогадами

Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель написала мемуари під назвою "Свобода". У них вона поділилася спогадами про кілька важливих для України моментів.

Уривки із мемуарів Меркель публікує газета Die Zeit. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.

Чому Меркель була проти вступу України до НАТО

Колишній канцлер згадує саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році, на якому розглядалося питання набуття статусу кандидата на вступ до Альянсу для України та Грузії. Меркель зазначає, що не підтримала це через присутність у Криму флоту РФ.

"Такої тісної взаємодії з російськими військовими структурами не було в жодного з кандидатів на вступ до НАТО. Більше того, на той час лише менша частина населення України підтримувала вступ країни до НАТО", — пояснила вона.

Окрім цього, Меркель "вважала ілюзією", що статус країни-кандидата захистив би Україну та Грузію від агресії президента Росії Володимира Путіна. Вона не вірить, що він прийняв би такий розвиток подій "нічого не роблячи".

Меркель згадала розмову з Путіним, яка відбувалася на тлі можливого вступу України та Грузії до НАТО. Контекст розмови вона точно не пам’ятає, але добре запам’ятала посил.

"Він сказав: "Ти не будеш вічно канцлером. А потім вони стануть членами НАТО. І я цього не допущу", — пише вона.

Про Мюнхенську промову Путіна

Меркель торкнулася виступу Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році, яку багато хто вважає поворотною. Путін заговорив тоді про "монополярний світ". За словами Меркель, тоді стало зрозуміло "що він мріє про ту роль, яку колишній СРСР та США грали у старі часи холодної війни, коли вони протистояли один одному як дві наддержави".

"У своїй мюнхенській промові Путін постав таким, яким я його сприймала: людиною, яка завжди напоготові, яка намагається не допустити несправедливого поводження з собою, яка будь-якої миті готова завдати удару у відповідь", — згадує ексканцлер.

Вона пише, що після саміту в Бухаресті їй стало зрозуміло, що НАТО не має спільної стратегії щодо РФ. Багато хто в Центральній та Східній Європі хотів, щоб РФ "просто зникла, ніби її не існувало", "але Росія з її ядерною зброєю існувала і продовжує існувати як невід’ємна частина геополітики".

Про відповідальність Заходу за рішення Путіна напасти на Україну

Перед виходом своїх мемуарів Меркель дала інтерв’ю Der Spiegel, у якому розповіла, що, на її думку, Путін навряд чи мав план напасти на Україну, коли знову став президентом Росії у 2000 році. Ймовірно, таке рішення формувалося у нього вже в процесі перебування при владі, і Захід має запитати себе, чи все він "зробив правильно" у відносинах із РФ, вважає ексканцлер.

"Я не можу однозначно відповісти на це питання. Щоб внести ясність: не було і немає жодної причини, яка б могла виправдати напад Путіна на Україну. Але було б краще, якби на Заході було більше єдності. Ми не були такі сильні, як могли б", — зазначила вона.

Про сприйняття Путіна

Меркель зазначила, що ніколи не мала жодних ілюзій щодо Путіна. Вона додала, що "він завжди мав диктаторські нахили".

"Мене часто обурювало його самовдоволення", — поділилася Меркель.

Про те, чи було помилкою будівництво газопроводу "Північний потік — 2"

Меркель вважає правильним своє рішення не переривати будівництво газопроводу "Північний потік — 2" після окупації РФ Криму в 2014 році. За її словами, для цього були як економічні, так і політичні причини.

"Я розглядала це як своє завдання – отримати для німецької економіки дешевий газ. Ми бачимо, які наслідки високі ціни на енергію мають для нашої країни", – сказала вона.

Меркель не погоджується, що таким рішенням сприяла фінансування війни Росії проти України. За її словами, Росія розпочала війну ще до постачання газу газопроводом, а крім того, "сьогодні інші країни наповнюють путінські військові каси".

Політик додала, що, на її переконання, підтримувати стосунки з такою людиною, як Путін, можна було "тільки спробою дозволити йому отримати частину добробуту". Саме тому Меркель вважала проєкт газопроводу "політично доцільним".

Про Трампа та його захоплення Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп, за словами Меркель, був дуже зачарований Путіним. Їхні стосунки як канцлера Німеччини та президента США складалися непросто. Трамп звинувачував Меркель, що вона "зруйнувала Німеччину", прийнявши велику кількість біженців у 2015-2016 роках та в тому, що вона витрачає недостатньо грошей на оборону. Також, пише Меркель, "багато років німецькі машини на вулицях Нью-Йорка були для нього скалкою".

Вона пише, що не реагувала на провокації та робила все можливе для дружніх стосунків між двома країнами. Вона згадала, що під час її візиту до США у 2017 році Трамп не захотів потиснути їй руку.

В особистому спілкуванні він цікавився її "східнонімецьким походженням. Також він запитував про стосунки з Путіним.

"Очевидно, він був дуже зачарований російським президентом. У наступні роки в мене склалося враження, що його захопили політики з авторитарними та диктаторськими нахилами", — пише Меркель.

Про те, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні

Меркель запитали, чи має вона відчуття, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну РФ проти України через те, що вона виступила проти надання Києву ПДЧ по членству в НАТО. Вона відповіла – "не просто відчуття, це правда".

"Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі і мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що через нашу позицію в Бухаресті [на нас є] відповідальність за смерть у Бучі", — сказала політик.

Як повідомляв "Телеграф", дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін відверто розповів про "Мінські угоди". На його думку, про фундаментальну помилку Меркель писатимуть історики.