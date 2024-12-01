Путин фактически заявил о срыве отношений с ФРГ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал причины провала дипломатических отношений между Российской Федерацией и Германией.

В заявлении для российских средств массовой информации Песков отметил принципиальную позицию президента Путина по развитию отношений с Федеративной Республикой Германия. Он подчеркнул, что глава РФ в свое время якобы стремился наладить партнерские отношения с ФРГ, в том числе и по вопросам, связанным с Украиной.

"Через мемуары Меркель проступает ее первоначальное настроение, которое затем вылилось в обман с Минскими соглашениями", — говорит Дмитрий Песков.

Фактически речь идет о полном разрыве дипломатического диалога между Россией и Германией при Меркеле. Напомним, что в своих мемуарах Меркель рассказала о нескольких важных для Украины нюансах. В частности, она считает, что статус страны-кандидата в НАТО не спас бы Украину от вторжения России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ранее Песков обвинил Минские соглашения, Олланда и Меркель в обмане России. По его словам, Запад "не захотел" выполнять условия минских соглашений.