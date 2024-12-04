"Помріть, як герої": Кадиров звернувся до полонених ЗСУ з цинічною пропозицією (відео)

Полоненому українцеві було запропоновано застрелитися

Проросійський голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував полоненому українському військовому покінчити життя самогубством. Це сталося після недавньої атаки дрона по казармі "кадировців" у Грозному.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA. Кадиров приїхав до центру Грозного для проведення своєї "прямої лінії" із жителями на трофейній БМП Bradley.

Разом з "Дон-Доном" привезли 12 українських полонених, одному з яких він запропонував застрелитися.

"Я тобі дам зараз пістолет, застрелишся? Ти прийшов вбивати, помирати. Я дам тобі пістолет, ти застрелиш себе, помреш як герой", — заявив Кадиров.

Крім того, Кадиров приїхав до в’язниці, де утримуються наші полонені. Він заявив, що українці у полоні "почувають себе як на курорті" і запропонував поставити українських полонених на дахи російських об’єктів, які знімаються західними військовими супутниками.

Водночас, журналісти видання "Агентство" з’ясували ім’я бійця ЗСУ, якому Кадиров запропонував застрелитися. Це 22-річний Назар Дорофєєв, який зник під Авдіївкою 12 лютого 2024 року.

Також у полоні у "кадирівців" опинилися 30-річний Дмитро Силівончик з Житомирської області та 25-річний Максим Іващенко з Запорізької області. За даними журналістів, вони перебувають у неволі з лютого цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що БПЛА атакували місто Каспійськ у Дагестані.