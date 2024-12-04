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"Помріть, як герої": Кадиров звернувся до полонених ЗСУ з цинічною пропозицією (відео)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Кадиров поспілкувався з полоненим ЗСУ Новина оновлена 04 грудня 2024, 19:48
Кадиров поспілкувався з полоненим ЗСУ. Фото Колаж "Телеграфу"

Полоненому українцеві було запропоновано застрелитися

Проросійський голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував полоненому українському військовому покінчити життя самогубством. Це сталося після недавньої атаки дрона по казармі "кадировців" у Грозному.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA. Кадиров приїхав до центру Грозного для проведення своєї "прямої лінії" із жителями на трофейній БМП Bradley.

Разом з "Дон-Доном" привезли 12 українських полонених, одному з яких він запропонував застрелитися.

"Я тобі дам зараз пістолет, застрелишся? Ти прийшов вбивати, помирати. Я дам тобі пістолет, ти застрелиш себе, помреш як герой", — заявив Кадиров.

Крім того, Кадиров приїхав до в’язниці, де утримуються наші полонені. Він заявив, що українці у полоні "почувають себе як на курорті" і запропонував поставити українських полонених на дахи російських об’єктів, які знімаються західними військовими супутниками.

Водночас, журналісти видання "Агентство" з’ясували ім’я бійця ЗСУ, якому Кадиров запропонував застрелитися. Це 22-річний Назар Дорофєєв, який зник під Авдіївкою 12 лютого 2024 року.

Також у полоні у "кадирівців" опинилися 30-річний Дмитро Силівончик з Житомирської області та 25-річний Максим Іващенко з Запорізької області. За даними журналістів, вони перебувають у неволі з лютого цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що БПЛА атакували місто Каспійськ у Дагестані.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Відео #Рамзан Кадиров #Українські полонені