Дрони дісталися аж до Дагестану. У РНБО назвали дві причини атаки

Безпілотники навідалися туди вдруге за місяць

Зранку у суботу, 30 листопада, безпілотники атакували Дагестан (Росія). Під ударом було місто Каспійськ.

Глава Республіки Дагестан Сєргєй Мєліков повідомив, що 30 листопада було здійснено атаку БпЛА по об'єктах в Каспійську. Він назвав її "безрезультатною" та додав, що інформації про руйнування та жертви немає.

Через загрозу безпілотників до 11:30 (за Москвою) призупинено роботу аеропорту Махачкали. Запроваджено режим "Ковер", повідомляють росЗМІ.

Атаку на Каспійськ підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що місто розташоване за понад 1 000 кілометрів від України та назвав дві причини, чому саме Каспійськ став об'єктом атаки.

"Порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів ЗС РФ. Крім того, він розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії", — пише Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", 6 листопада дрони ГУР вперше атакували ракетні кораблі РФ у Каспійському морі. Уражено було щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ.

Крім того, 29 листопада дрони атакували нафтобазу "Атлас" в Ростовській області. Вона є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Крім того, знищено також ворожу радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3".