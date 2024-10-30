Атака по університету Путіна у Чечні: з'явилося супутникове фото, а Кадиров заявив про загибель українських полонених

Це була перша атака за мету на території Чечні під час повномасштабної війни в Україні

У мережі з’явився супутниковий знімок будівлі Російського університету спецназу імені російського президента Володимира Путіна у Гудермесі після атаки безпілотників. На ньому видно дим, що піднімається від даху будівлі.

Відповідний кадр публікує Радіо Свобода. Зазначається, що його було зроблено о 10 годині 10 хвилині ранку за місцевим часом.

Це була перша атака на мету на території Чечні за час повномасштабної війни в Україні. Українські джерела висунули версію, що дрон міг бути запущений із території сусіднього Дагестану, а атака пов’язана з конфліктом навколо маркетплейсу "Вайлдберріз".

У свою чергу голова Чечні Рамзан Кадиров написав у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок удару нібито загинули українські полонені, які утримувалися в цій будівлі.

"Як і говорив раніше, в результаті атаки жертв з нашого боку немає. АЛЕ! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, у тому числі на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, сьогодні занапастив" своїх же солдатів. Надалі Україна має розуміти, що подібними випадами насамперед шкодить своїм громадянам", — заявив він.

При цьому Кадиров стверджує, що до інциденту нібито причетна Україна та загрожує їй "відплатою".

Важливо зазначити, що офіційно в Україні не коментували цю подію. Даних про те, що там були українські полонені, також немає. Таким чином це може бути звичайною вигадкою Кадирова, щоб звинуватити Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський Залізногірськ зазнав масштабної атаки "невідомих безпілотників". Місцева влада заявила, що їх нібито збили.