Вітання Чечні. Дрон атакував казарму спецназу Кадирова у Грозному (фото та відео)

Дані про наслідки атаки уточнюються

Близько 5 години ранку в середу, 4 грудня, стався вибух у місті Грозний (столиця Чеченської Республіки РФ). За попередньою інформацією, під удар потрапила казарма кадировців.

Як пишуть росЗМІ, після вибуху в місцевому аеропорту було введено план "Килим". Через це затримався рейс на Москву. За словами джерел каналу Baza, під удар потрапив один з об'єктів полку ППСН імені Ахмата Кадирова.

Telegram-канал Supernova+ публікує фото наслідків атаки та відео моменту з камер спостереження. Видно, що у будівлі (імовірно казарма кадировців) зруйновано дах. Дані про загиблих та/або постраждалих уточнюються, додали автори публікації.

Telegram-канал Ateo Breaking підтверджує, що У Грозному рано вранці було здійснено "спробу удару БПЛА" по будівлі казарми полку ППСН ім. А-Х.Кадирова. Стверджується, що постраждалих від вибуху нібито немає.

Довідково: Полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова – полк поліції Міністерства внутрішніх справ Росії по Чеченській республіці. Він брав участь, зокрема, у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, в ніч проти 4 грудня безпілотники атакували й інші регіони Росії. У міноборони РФ повідомили, що за ніч засобами ППО були перехоплені та знищені 24 безпілотники, які там назвали "українськими". Шість – над територією Ростовської області, п’ять – над Брянською, чотири – над Білгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською, п’ять – над Краснодарським краєм. Атаки продовжилися і вранці — за даними відомства з 5:30 до 7:40 (по Москві) було "перехоплено та знищено" ще 11 безпілотників. Проте про атаку на Чечню там не повідомили.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 4 грудня вибухи лунали в районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань. Також голосно було в районі міста Новоросійськ (Краснодарський край РФ), де атакували порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України. Крім того, безпілотники також атакували у Брянську завод "Кремній ЕЛ", що випускає мікроелектроніку для військової техніки.