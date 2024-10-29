Кадирову час боятися? Дрони вперше дісталися до Чечні: який об'єкт атакували

Пожежа охопила дах

У Чечні дрон влучив у будівлю університету спецпризначенців імені російського лідера Володимира Путіна. Внаслідок удару виникла пожежа, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив лідер Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, займання вже потушили, це була перша атака безпілотників саме на територію чеченської республіки.

"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає", — заявив він.

Кадиров наголосив, що будівля, куди влучив дрон, була пустою і її давно не експлуатували. На фото, які публікують у мережі, видно великий стовп диму над університетом.

Після атаки діяльність університету призупинено, усі служби працюють у штатному режимі. Внаслідок удару спалахнув дах навчального закладу.

Зауважимо, що університет знаходиться за понад 700 км від території України та за майже 1 000 км від підконтрольних територій нашої держави.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна атакувала важливий аеродром росіян "Липецьк-2", де базуються винищувачі.