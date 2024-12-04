"Умрете, как герои": Кадыров обратился к пленным ВСУ с циничным предложением (видео)

Пленному украинцу было предложено застрелиться

Пророссийский глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному украинскому военному покончить жизнь самоубийством. Это случилось после недавней атаки дрона по казарме "кадыровцев" в Грозном.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Кадыров приехал в центр Грозного для проведения своей "прямой линии" с жителями на трофейной БМП Bradley.

Вместе с "Дон-Доном" привезли 12 украинских пленных, одному из которых он предложил застрелиться. Тем самым он якобы покажет, что он "настоящий мужчина".

"Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься? Ты пришел убивать, умирать. Я дам тебе пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой", — заявил Кадыров.

Кроме того Кадыров приехал в тюрьму, где содержатся наши пленные. Он заявил, что украинцы в плену "чувствуют себя как на курорте" и предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов, которые снимаются западными военными спутниками.

В то же время журналисты издания "Агентство" выяснили имя бойца ВСУ, которому Кадыров предложил застрелиться. Это 22-летний Назар Дорофеев, который пропал под Авдеевкой 12 февраля 2024 года.

Также в плену у "кадыровцев" оказались 30-летний Дмитрий Силивончик из Житомирской области и 25-летний Максим Иващенко из Запорожской области. По данным журналистов, они находятся в неволе с февраля этого года.

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