Укр

"Умрете, как герои": Кадыров обратился к пленным ВСУ с циничным предложением (видео)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Кадыров пообщался с пленным ВСУ Новость обновлена 04 декабря 2024, 19:48
Кадыров пообщался с пленным ВСУ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пленному украинцу было предложено застрелиться

Пророссийский глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному украинскому военному покончить жизнь самоубийством. Это случилось после недавней атаки дрона по казарме "кадыровцев" в Грозном.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Кадыров приехал в центр Грозного для проведения своей "прямой линии" с жителями на трофейной БМП Bradley.

Вместе с "Дон-Доном" привезли 12 украинских пленных, одному из которых он предложил застрелиться. Тем самым он якобы покажет, что он "настоящий мужчина".

"Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься? Ты пришел убивать, умирать. Я дам тебе пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой", — заявил Кадыров.

Кроме того Кадыров приехал в тюрьму, где содержатся наши пленные. Он заявил, что украинцы в плену "чувствуют себя как на курорте" и предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов, которые снимаются западными военными спутниками.

В то же время журналисты издания "Агентство" выяснили имя бойца ВСУ, которому Кадыров предложил застрелиться. Это 22-летний Назар Дорофеев, который пропал под Авдеевкой 12 февраля 2024 года.

Также в плену у "кадыровцев" оказались 30-летний Дмитрий Силивончик из Житомирской области и 25-летний Максим Иващенко из Запорожской области. По данным журналистов, они находятся в неволе с февраля этого года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что БПЛА атаковали город Каспийск в Дагестане.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Видео #Рамзан Кадыров #Украинские пленные