Кадиров погрожує відплатою за атаку на університет імені Путіна

Кадиров налякав "возмєздієм"

29 жовтня безпілотник вперше атакував Чечню. Під атаку потрапив Російський університет спецназу. Рамзан Кадиров підтвердив перший в історії удар дронів по території республіки і пообіцяв помститися.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на території навчального закладу, названого на честь Володимира Путіна, спалахнула пожежа. Атака відбулася о 6:30 ранку в місті Гудермес. Внаслідок влучання безпілотника зайнявся дах університетської будівлі. За словами Кадирова, постраждалих немає, оскільки приміщення давно не експлуатувалося.

Очільник Чечні погрожує масштабною відповіддю на атаку. "Вони нас "вкусили", ми їх знищимо. Покажемо таку відплату, що навіть їм не снилося", — заявив Кадиров.

Університет розташований на відстані понад 700 кілометрів від території України. До найближчих підконтрольних українських територій — майже 1000 кілометрів. Після інциденту роботу закладу тимчасово призупинили.

У соціальних мережах поширюють фото з місця події. На знімках видно потужний стовп диму над територією університету. Рятувальні служби Чечні працюють у штатному режимі.

Раніше "Телеграф" також писав, що син Кадирова засвітився на шоу UFC. А Рамзан знову пропіарився завдяки спорту.