Кринж і жах. У Росії під час фестивалю зліпили десятки потворних сніговиків (відео)

Яка країна, такі й сніговики

Росіяни не перестають дивувати своїми "витворами мистецтва", — цього разу приводом для обговорення стали сніговики, яких створили під час проведення 25-го фестивалю "снігових скульптур" у Новосибірську. У місцевому парку "Арена" з'явилися десятки сніговиків, які мали не просто дивний, але реально лякаючий вигляд.

Відео з фестивалю з'явилося в соцмережі і викликало хвилю обговорень. У коментарях люди почали писати про "повстання сніговиків", "кріповиків" і "жаховиків".

Відомо, що у Новосибірську кілька днів поспіль проходив фестиваль "снігових скульптур". На території місцевого парку було споруджено десятки різних сніговиків, яких намагалися всіляко "прикрасити" — на них одягали елементи одягу та аксесуари, а також розфарбовували фігури у всі кольори веселки.

Проте погода зіпсувала задум організаторів і сніговики почали активно підтаювати. Це й перетворило їх на страшних монстрів із фільму жахів.

У коментарях люди почали активно обговорювати сніговиків і масово писати про те, що "це повний крінж", "жах" та "справжній зомбі сніго апокаліпсис".

Сам же фестиваль прозвали "фестивалем жахів" і порівняли атмосферу на ньому зі справжнім "пеклом":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пам’ятник російському лижнику викликав шквал жартів у мережі. Цей "лижник" має такі дивні пропорції обличчя і тіла, що його вже порівняли з гучною нововоронезькою "Оленкою". Більше того, нову скульптуру прозвали "чоловіком Оленки".