Зачаїв образу на українців і розлучився з Росітою? Що відомо про Ляшка, який воює у ЗСУ, і як він зараз виглядає

Екснардеп нещодавно розповів, як нищить росіян

Колишній народний депутат Олег Ляшко, до "Радикальної партії" якого хотіла потрапити мама співачки Аліни Гросу, зараз перебуває на фронті. У повномасштабну війну політик носить військову форму та говорить у соцмережах, що знищує окупантів.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася несподівана інформація про розлучення Ляшка з дружиною після 26 років стосунків. "Телеграф" розповідає, що відомо про службу екснардепа, його особисте життя і як Олег Валерійович виглядає зараз.

Ким служить Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" став на захист батьківщини у жовтні 2022 року. На своєму сайті у лютому 2024 року Ляшко був зазначений як молодший сержант ЗСУ, а 1 жовтня цього року – молодший лейтенант.

У серпні 2024 року доброволець "Айдара" Станіслав Бунятов розповів, що ефективність батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, де Ляшко на той час був тимчасовим виконувачем обов’язків начальника у званні лейтенанта, різко впала з-за неефективного командування. За словами військового, через це пілоти шукають способи перевестися з бригади. У жовтні 2024 року політика було призначено командиром цього батальйону.

За повідомленням 11 армійського корпусу Сухопутних сил ЗСУ, Олег Валерійович протягом двох років служби себе добре зарекомендував. "Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", — йшлося у повідомленні.

Екснардеп нерідко ділиться фото зі служби у соціальних мережах, а також вітає українців зі святами. 24 березня Ляшко опублікував фото у Фейсбуці, де він сидить із чорною кішкою на руках у шкіряному кріслі.

Ще в січні 2025 року "радикал" виклав відео, в якому розкритикував українців за придбання машин у воєнний час, замість того, щоб направити на фронт пікапи, яких потребують українські захисники. Він обурився витратами людей: "Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні? Що ця країна ледве стоїть?".

Колишній нардеп також повідомив, як знищує росіян. "Майже три роки не виходив в ефір, цілодобово вбиваємо тут піда**сів, і зараз вбили трьох, хвилину тому", — зазначив чоловік.

Що відомо про розлучення Олега Ляшка

У січні 2025 року видання "Главком" повідомило, що політик розлучається зі своєю дружиною Росітою Ляшко, яка і подала заяву до суду на розірвання шлюбу ще минулого вересня. Засідання у справі було заплановано на 3 березня у Печерському районному суді Києва. Цю інформацію колишній нардеп не коментував.

Фото: Судова влада України

Нагадаємо, що Олег Віталійович і Росіта Олександрівна (дівоче прізвище Сайранен) були разом понад 20 років, з яких в офіційному шлюбі — 6 років (пара узаконила стосунки лише у 2018 році). У подружжя двоє спільних дітей – 23-річна дочка Владислава та 4-річний син Олександр.

Подружжя Ляшко з дітьми.

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